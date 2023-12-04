Безлюдный фронт и новые технологии в "шахедах" — интервью Новини.LIVE с Олегом Катковым

Коллаж Новини.LIVE

Эксперт по вооружению и главный редактор Defense Express Олег Катков стал гостем студии Новини.LIVE и дал интервью ведущему Виталию Прудиусу. В ходе разговора они обсудили особенности изготовления вражеских "шахедов" и предоставление Украине новой техники для борьбы с оккупантами.

Интервью Новини.LIVE можно посмотреть на Youtube.

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Отмечается, что они обсудили новые технологии в "шахедах" и как защититься от них.

Также эксперт и ведущий отметили предоставление Украине новых "маунтов" для сбивания российской ПВО с толку и повышения эффективности наших ракет.

Кроме того, они обдумали, как Украина может попытаться догнать Россию по темпу изготовления дронов и заменят ли дроны артиллерию и пушки и станет ли из-за этого фронт безлюдным.

Напомним, ранее ведущий Новини.LIVE Сергей Гулюк вместе с политологом Константином Матвиенко обсудили ситуацию на украинском фронте и встречу Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с Председателем Пентагона Ллойдом Остином.