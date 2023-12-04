Ситуація на фронті України та зустріч Залужного з Остіном — ефір Новини.LIVE

Володимир Зеленський, Валерій Залужний, Володимир Путін, Олександр Лукашенко та Ллойд Остін. Фото: Новини.LIVE

Ведучий Сергій Гулюк разом з політологом Костянтином Матвієнком обговорили ситуацію на українському фронті та зустріч Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з Головою Пентагона Ллойдом Остіном.

Подивитися ефір, який розпочався о 18:30, можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Читайте також:

Ефір Новини.LIVE

Політолог Костянтин Матвієнко дав інтерв'ю Сергію Гулюку на каналі Новини.LIVE. Разом з експертом обговорили інтерв'ю Михайла Подоляка, українську політику й пропаганду, інтерв'ю Давида Арахамії. Також торкнулися теми змагального процесу між Зеленським та Залужним. А також обговорили зустріч Валерія Залужного з Ллойдом Остіном.

Нагадаємо, ЗМІ поширили інформацію про те, що Президент України Володимир Зеленський веде спілкування з деякими командувачами Збройних сил України в обхід головнокомандувача Валерія Залужного. Така комунікація заважає роботі головкома і сповільнює його рішення.

Також ми писали, що в Офісі Президента прокоментувала матеріал видання The Economist про нібито погіршення відносин Президента України Володимира Зеленського і Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Наразі в українському керівництві відбуваються "ситуативні дискусії", а не конфлікт.

Додамо, ставлення Заходу до кампанії зі звинуваченнями на адресу Валерія Залужного промовисто проілюстрували візити двох міністрів оборони, США та Німеччини, до Києва. Після цього Головнокомандувач ЗСУ уперше взяв участь у засіданні Рамштайн-коаліції.