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Зеленський веде комунікацію з командувачами ЗСУ в обхід Залужного, — УП

4 грудня 2023 13:38
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Зеленський веде комунікацію з командувачами ЗСУ в обхід Залужного, — УП
Президент України Володимир Зеленський з військовими. Фото: ОП
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У ЗМІ поширили інформацію про те, що Президент України Володимир Зеленський веде спілкування з деякими командувачами Збройних сил України в обхід головнокомандувача Валерія Залужного. Така комунікація заважає роботі головкома і сповільнює його рішення.

Про це повідомляє Українська правда.

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Джерела з близького оточення головкома зазначають, що Зеленський веде комунікацію з командувачами Сухопутних військ Олександром Сирським та Повітряних сил Миколою Олещуком.

"Розумієте, часом є враження, що Зеленський має два види ЗСУ: "хороші", якими командує Сирський та інші фаворити, і "погані", які підпорядковуються Залужному. Це дуже демотивує головкома і головне — заважає командувати всією армією", — джерела УП.

У виданні вказують на те, що створення паралельного спілкування у президента з командувачами пришвидшує його роботу. Натомість це заважає Залужному, який дізнається про певну інформацію від своїх колег та підлеглих або не дізнається взагалі.

Погіршення стосунків між Зеленським та Залужним

Як пише Українська правда, загострення стосунків між Зеленським та Залужним почалося після початку контрнаступу на півдні.

Нагадаємо, видання The Economist писало про те, що в Києві зростає напруга між президентом Володимиром Зеленським та Головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. Йдеться про те, що президент вбачає конкурента у Залужному, хоча той не демонструє політичних амбіцій. На думку видання, цим може скористатися РФ і запустити нову пропаганду. 

Додамо, В Офісі Президента прокоментували матеріал видання The Economist про нібито погіршення відносин Президента України Володимира Зеленського і Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Наразі в українському керівництві відбуваються "ситуативні дискусії", а не конфлікт.

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