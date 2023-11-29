Росія вже має плани, як скористатися політичною напругою в Україні, — The Economist

Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Росія може скористатися політичною напругою в Україні. Також російська пропаганда може використати на свою користь відмову від виборів під час війни в Україні та розчаруваннями щодо успіхів ЗСУ на фронті.

Про це повідомляє The Economist.

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Росія може скористатися політичною напругою в Україні

У виданні зазначають, що в Києві зростає напруга між президентом Володимиром Зеленським та Головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. Йдеться про те, що президент вбачає конкурента у Залужному, хоча той не демонструє політичних амбіцій. На думку видання, цим може скористатися РФ і запустити нову пропаганду. Також додали про те, що Росія може скористатися, якщо в Україні не відбудуться вчасно вибори.

"Джерела української розвідки кажуть, що Росія вже намагається скористатися амбіціями і напругою", — The Economist.

Росія створює нові стратегії для підриву ситуації в Україні

За інформацією речника ГУР Андрія Черняка, у Росії вибудовують нові стратегії для різних електоратів. Зокрема, одна з них спрямована на зміцнення підтримки в Росії, друга — на підрив довіри до Заходу, а третя — на посилення невдоволення в Україні.

Він додав, що в РФ вже створили та розповсюдили дезінформаційні відео для українських військових. У них показують, як командири нібито вмовляють своїх підлеглих здаватися в полон.

"Росія не змогла зробити те, що їм потрібно на полі бою, але тут вони досягли справжнього успіху", — додав речник.

Поширення російської пропаганди

За інформацією The Economist, високопоставлене урядове джерело припустило, що російська пропаганда набрала обертів, бо має "матеріал для гри".

Посадовець підтвердив наявність корупції. За його словами, Україна не була готова до війни в економічному плані. Він додав, якщо президент піде у відставку, то Росія переможе у війні.

"Деякі з наших політиків не надто переймаються російською загрозою, і це мене злить. Вони думають, що можуть поборотися за владу, знищити Зеленського, і це не матиме жодних наслідків", — наголосив представник влади.

Також він вказав, що українські служби безпеки викорінили джерела російської пропаганди. Однак саме українці залишаються важелями впливу.

Ситуація із забезпеченням бійців на фронті в Україні та Росії

За даними The Economist, влада РФ задовольняють значну частину своїх потреб у живій силі на фронті шляхом рекрутування серед бідних і з в'язниць. Зокрема, засуджений канібал був помилуваний для участі в бойових діях.

Щодо України, то ситуація повернута іншим боком. Відбувається мобілізація широких верств населення. Командування набирає людей на рівні, який ледь покриває природні втрати на фронті. Зараз на фронт все складніше мобілізувати людей, тому що мало хто з військовозобов'язаних виявляє готовність захищати державу, як на початку війни.

"Політична напруженість навряд чи допоможе цьому процесу", — написали у The Economist.

Сумніви щодо війни та політичні розколи досягають військових на фронті

Деякі сумніви в Україні і за кордоном та політичне напруги щодо напряму війни досягають військових на фронті. Проте наразі це не вплинуло на поведінку чи моральний дух бійців. Здійснюючи оборону на передовій, солдати не прагнуть повертатися в тил, "щоб виправити політику влади". Вони продовжують боротися із ворогом "незалежно від того, що відбувається в Києві чи Вашингтоні".

"Людям під обстрілом байдуже, посварився Залужний із Зеленським чи ні", — сказав один із командирів.

Нагадаємо, обговорювати тему можливого президентства Валерія Залужного зараз не на часі, під час війни це недоречно. Крім того, такою темою росіяни намагаються внести розкол у військово-політичне керівництво України. Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Додамо, Мар'яна Безугла звинуватила військове командування і особисто Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у відсутності планів війни на 2024 рік, а також наголосила на можливості відставки Головкома.