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Чи варто зараз говорити про президентські перспективи Залужного

28 листопада 2023 22:26
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Чи варто зараз говорити про президентські перспективи Залужного
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Reuters/Viacheslav Ratynskyi
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Обговорювати тему можливого президентства Валерія Залужного зараз не на часі, під час війни це недоречно. Крім того, такою темою росіяни намагаються внести розкол у військово-політичне керівництво України.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов, коментуючи розмови про можливість балотування Валерія Залужного у президенти на перших повоєнних виборах, зазначив, що подібні приклади в історії були — зокрема, президентом США 1953 року став колишній генерал Двайт Ейзенгавер.

"Але поки в Україні триває війна — говорити про політику взагалі недоречно", — підкреслив експерт.

Кому на руку обговорення балотування Залужного

Взагалі, наголосив Снєгирьов, ці розмови про можливість президентства Залужного – не на користь України, не на користь самого головкома, а на користь Росії.

"Росія намагається створити штучний конфлікт у військово-політичному керівництві, і оця тема є однією із спроб, тому усі, хто намагаються розігнати цю тему, так чи інакше працюють на країну-агресора", — упевнений експерт.

Нагадаємо, що раніше народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не зміг надати план задуму війни на 2024 рік. Тому вона вимагає відставки очільника армії.

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