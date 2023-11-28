Стоит ли сейчас говорить о президентских перспективах Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Reuters/Viacheslav Ratynskyi

Обсуждать тему возможного президентства Валерия Залужного сейчас не ко времени, во время войны это неуместно. Кроме того, такую тему россияне пытаются внести раскол в военно-политическое руководство Украины.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев, комментируя разговоры о возможности баллотирования Валерия Залужного в президенты на первых послевоенных выборах, отметил, что подобные примеры в истории были — в частности, президентом США в 1953 году стал бывший генерал Дуайт Эйзенхауэр.

"Но пока в Украине идет война — говорить о политике вообще неуместно", — подчеркнул эксперт.

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Вообще, подчеркнул Снегирев, эти разговоры о возможности президентства Залужного – не в пользу Украины, не в пользу самого главкома, а в пользу России.

"Россия пытается создать искусственный конфликт в военно-политическом руководстве, и эта тема — одна из попыток, поэтому все, кто пытаются разогнать эту тему, так или иначе работают на страну-агрессора", — уверен эксперт.

Напомним, что ранее народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не смог предоставить план замысла войны на 2024 год. Поэтому она требует отставки главы армии.