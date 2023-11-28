Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Стоит ли сейчас говорить о президентских перспективах Залужного arrow

Стоит ли сейчас говорить о президентских перспективах Залужного

28 ноября 2023 22:26
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Стоит ли сейчас говорить о президентских перспективах Залужного
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Reuters/Viacheslav Ratynskyi
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Обсуждать тему возможного президентства Валерия Залужного сейчас не ко времени, во время войны это неуместно. Кроме того, такую тему россияне пытаются внести раскол в военно-политическое руководство Украины.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Читайте также:

Военный может быть президентом, но есть нюансы

Дмитрий Снегирев, комментируя разговоры о возможности баллотирования Валерия Залужного в президенты на первых послевоенных выборах, отметил, что подобные примеры в истории были — в частности, президентом США в 1953 году стал бывший генерал Дуайт Эйзенхауэр.

"Но пока в Украине идет война — говорить о политике вообще неуместно", — подчеркнул эксперт.

Кому на руку обсуждение баллотирования Залужного

Вообще, подчеркнул Снегирев, эти разговоры о возможности президентства Залужного – не в пользу Украины, не в пользу самого главкома, а в пользу России.

"Россия пытается создать искусственный конфликт в военно-политическом руководстве, и эта тема — одна из попыток, поэтому все, кто пытаются разогнать эту тему, так или иначе работают на страну-агрессора", — уверен эксперт.

Напомним, что ранее народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не смог предоставить план замысла войны на 2024 год. Поэтому она требует отставки главы армии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

Актуальное по теме