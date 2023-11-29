У России уже есть планы, как воспользоваться политическим напряжением в Украине, — The Economist

Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ

Россия может воспользоваться политическим напряжением в Украине. Также российская пропаганда может использовать в свою пользу отказ от выборов во время войны в Украине и разочарование успехов ВСУ на фронте.

Об этом сообщает The Economist.

Читайте также:

Россия может воспользоваться политическим напряжением в Украине

В издании отмечают, что в Киеве растет напряжение между президентом Владимиром Зеленским и Главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Речь идет о том, что президент видит конкурента в Залужном, хотя тот не демонстрирует политических амбиций. По мнению издания, этим может воспользоваться РФ и запустить пропаганду. Также добавили, что Россия может воспользоваться, если в Украине не состоятся вовремя выборы.

"Источники украинской разведки говорят, что Россия уже пытается воспользоваться амбициями и напряженностью", — The Economist.

Россия создает новые стратегии для подрыва ситуации в Украине

По информации пресс-секретаря ГУР Андрея Черняка, в России выстраивают новые стратегии для разных электоратов. В частности, одна из них направлена на укрепление поддержки в России, вторая — на подрыв доверия к Западу, а третья — на усиление недовольства в Украине.

Он добавил, что в РФ уже создали и распространили дезинформационные видео для украинских военных. В них показывают, как командиры якобы уговаривают своих подчиненных сдаваться в плен.

"Россия не смогла сделать то, что им нужно на поле боя, но здесь они добились настоящего успеха", — добавил спикер.

Распространение русской пропаганды

По информации The Economist, высокопоставленный правительственный источник предположил, что российская пропаганда набрала обороты, потому что имеет "материал для игры".

Чиновник подтвердил наличие коррупции. По его словам, Украина не была готова к войне в экономическом плане. Он добавил, что если президент уйдет в отставку, то Россия победит в войне.

"Некоторые из наших политиков не слишком озабочены российской угрозой, и это меня злит. Они думают, что могут побороться за власть, уничтожить Зеленского, и это не будет иметь никаких последствий", — подчеркнул представитель власти.

Также он отметил, что украинские службы безопасности искоренили источники российской пропаганды. Однако именно украинцы остаются рычагами влияния.

Ситуация с обеспечением бойцов на фронте в России и Украине

По данным The Economist, власти РФ удовлетворяют значительную часть своих потребностей в живой силе на фронте путем рекрутирования среди бедных и тюрем. В частности, осужденный каннибал был помилован для участия в боевых действиях.

Что касается Украины, то ситуация повернута другой стороной. Происходит мобилизация широких слоев населения. Командование набирает людей на уровне, едва покрывающем естественные потери на фронте. Сейчас на фронт все сложнее мобилизовать людей, потому что немногие из военнообязанных проявляют готовность защищать государство, как в начале войны.

"Политическая напряженность вряд ли поможет этому процессу", — написали в The Economist.

Сомнения по поводу войны и политические расколы достают военных на фронте

Некоторые сомнения в Украине и за рубежом и политические напряжения в направлении войны достают военных на фронте. Однако это пока не повлияло на поведение или моральный дух бойцов. Осуществляя оборону на передовой, солдаты не стремятся возвращаться в тыл, чтобы исправить политику власти. Они продолжают сражаться с врагом "независимо от того, что происходит в Киеве или Вашингтоне".

"Людям под обстрелом безразлично, поссорился Залужный с Зеленским или нет", — сказал один из командиров.

Напомним, обсуждать тему возможного президентства Валерия Залужного сейчас не стоит, во время войны это неуместно. Кроме того, такой темой россияне пытаются внести раскол в военно-политическое руководство Украины. Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

Добавим, Марьяна Безуглая обвинила военное командование и лично Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в отсутствии планов войны на 2024 год, а также отметила возможность отставки Главкома.