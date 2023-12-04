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Зеленский ведет коммуникацию с командующими ВСУ в обход Залужного, — УП

4 декабря 2023 13:38
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Зеленский ведет коммуникацию с командующими ВСУ в обход Залужного, — УП
Президент Украины Владимир Зеленский с военными. Фото: ОП
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В СМИ распространили информацию о том, что Президент Украины Владимир Зеленский ведет общение с некоторыми командующими Вооруженными силами Украины в обход главнокомандующего Валерия Залужного. Такая коммуникация мешает работе главкома и замедляет его решения.

Об этом сообщает Украинская правда.

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Источники из близкого окружения главкома отмечают, что Зеленский ведет коммуникацию с командующими Сухопутных войск Александром Сырским и Воздушными силами Николаем Олещуком.

"Понимаете, порой есть впечатление, что у Зеленского два вида ВСУ: "хорошие", которыми командует Сырский и другие фавориты, и "плохие", которые подчиняются Залужному. Это очень демотивирует главкома и главное — мешает командовать всей армией", — источники УП.

В издании указывается, что создание параллельного общения у президента с командующими ускоряет его работу. Это мешает Залужному, который узнает определенную информацию от своих коллег и подчиненных или не узнает ее вообще.

Ухудшение отношений между Зеленским и Залужным

Как пишет Украинская правда, обострение отношений между Зеленским и Залужным началось после начала контрнаступления на юге.

Напомним, издание The Economist писало о том, что в Киеве растет напряжение между президентом Владимиром Зеленским и Главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Речь идет о том, что президент видит конкурента в Залужном, хотя тот не демонстрирует политические амбиции. По мнению издания, этим может воспользоваться РФ и запустить пропаганду.

В Офисе Президента прокомментировали материал издания The Economist о якобы ухудшении отношений Президента Украины Владимира Зеленского и Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Сейчас в украинском руководстве происходят "ситуативные дискуссии", а не конфликт.

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