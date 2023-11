Як Захід відреагував на скандал навколо Залужного

Міністр оборони США Ллойд Остін у Києві. Фото: Reuters/Commander in Chief of the Ukrainian Armed Forces via Telegram

Ставлення Заходу до кампанії зі звинуваченнями на адресу Валерія Залужного промовисто проілюстрували візити двох міністрів оборони, США та Німеччини, до Києва. Після цього Головнокомандувач ЗСУ уперше взяв участь у засіданні Рамштайн-коаліції.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Американський скандал на користь України

Щодо можливої реакції та ставлення Заходу до скандалу навіть Валерія Залужного і якості його роботи в цілому, то Дмитро Снєгирьов нагадав скандал із витоком секретних даних із Пентагону.

"Серед цих даних, де була інформація про інші країни — даних українського Генштабу не виявили", — наголосив експерт.

А це є показником якісної роботи українського військового командування, яке уміє зберігати секретну інформацію.

Два показові візити до України

"Після початку кампанії шельмування Залужного відбулося два дуже цікаві візити до Києва — міністрів оборони США Ллойда Остіна та Німеччини Бориса Пісторіуса", — нагадав Снєгирьов.

Після цього, підкреслив експерт, Головнокомандувач ЗСУ уперше за час війни взяв участь у засіданні коаліції у форматі Рамштайн.

"Це і є справжній показник ставлення наших західних партнерів до українського військового командування", — упевнений Дмитро Снєгирьров.

Нагадаємо, що раніше народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не зміг надати план задуму війни на 2024 рік. Тому вона вимагає відставки очільника армії.