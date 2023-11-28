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Как Запад отреагировал на скандал вокруг Залужного

28 ноября 2023 16:30
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Владимир Мыленко
журналист
Как Запад отреагировал на скандал вокруг Залужного
Министр обороны США Ллойд Остин в Киеве. Фото: Reuters/Commander в Chief of the Ukrainian Armed Forces via Telegram
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Отношение Запада к кампании по обвинению в адрес Валерия Залужного красноречиво проиллюстрировали визиты двух министров обороны, США и Германии, в Киев. После этого Главнокомандующий ВСУ впервые принял участие в заседании Рамштайн-коалиции.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Что касается возможной реакции и отношения Запада к скандалу даже Валерия Залужного и качества его работы в целом, то Дмитрий Снегирев напомнил скандал с утечкой секретных данных из Пентагона.

"Среди этих данных, где была информация о других странах — данных украинского Генштаба не обнаружили", — подчеркнул эксперт.

А это показатель качественной работы украинского военного командования, умеющего хранить секретную информацию.

Два показательных визита в Украину

"После начала кампании шельмования Залужного состоялось два очень интересных визита в Киев — министров обороны США Ллойда Остина и Германии Бориса Писториуса", — напомнил Снегирев.

После этого, подчеркнул эксперт, Главнокомандующий ВСУ впервые за время войны принял участие в заседании коалиции в формате Рамштайн.

"Это и есть настоящий показатель отношения наших западных партнеров к украинскому военному командованию", — уверен Дмитрий Снегирев.

Напомним, что ранее народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не смог предоставить план замысла войны на 2024 год. Поэтому она требует отставки главы армии.

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