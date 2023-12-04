Ситуация на фронте Украины и встреча Залужного с Остином — эфир Новини.LIVE

Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Владимир Путин, Александр Лукашенко и Ллойд Остин. Фото: Новини.LIVE

Ведущий Сергей Гулюк вместе с политологом Константином Матвиенко обсудили ситуацию на украинском фронте и встречу Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с Председателем Пентагона Ллойдом Остином.

Посмотреть эфир, который начался в 18:30, можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Эфир Новини.LIVE

Политолог Константин Матвиенко дал интервью Сергею Гулюку на канале Новини.LIVE. Вместе с экспертом обсудили интервью Михаила Подоляка, украинскую политику и пропаганду, интервью Давида Арахамии. Также затронули тему соревновательного процесса между Зеленским и Залужным. А также обсудили встречу Валерия Залужного с Ллойдом Остином.

Напомним, СМИ распространили информацию о том, что Президент Украины Владимир Зеленский ведет общение с некоторыми командующими Вооруженными силами Украины в обход главнокомандующего Валерия Залужного. Такая коммуникация мешает работе главкома и замедляет его решение.

Также мы писали, что в Офисе Президента прокомментировала материал издания The Economist о якобы ухудшении отношений Президента Украины Владимира Зеленского и Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Сейчас в украинском руководстве проходят "ситуативные дискуссии", а не конфликт.

Отношение Запада к кампании с обвинениями в адрес Валерия Залужного красноречиво проиллюстрировали визиты двух министров обороны, США и Германии, в Киев. После этого Главнокомандующий ВСУ впервые принял участие в заседании Рамштайн-коалиции.