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Безпілотники змінили напрямок — які області в небезпеці

29 жовтня 2023 22:56
оновлено: 23:57
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Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога зараз 29 жовтня — БпЛА змінили напрямок
БпЛА летять у небі. Фото: Одеський двіж
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 29 жовтня, триває близько з 20:30. Безпілотники ворога постійно змінюють напрямок, через що області продовжують "червоніти". Наразі в небезпеці Київська, Черкаська, Хмельницька, Вінницька та інші. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повітряна тривога зараз 29 жовтня

Оновлено 22:57. Військові інформують про дві групи ворожих БпЛА: перша прямує на північ через Черкаську область, а друга — на північний захід через Вінницьку.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні Сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні Сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога наразі спостерігається в таких областях, як:

  • Київська,
  • Черкаська,
  • Вінницька,
  • Хмельницька,
  • Кіровоградська,
  • Миколаївська,
  • Херсонська.
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 29 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:06. Очільник Бериславської РВА Володимир Літвінов попередив про пуски керованих авіабомб в напрямку Берислава Херсонської області.

Скриншот повідомлення з леграм-каналу "Суспільне Харків"
Скриншот повідомлення з леграм-каналу "Суспільне Харків"

Оновлено 23:12. "Ударні БпЛА у Вінницький області рухаються у  напрямку Житомирської області", — повідомляють Повітряні сили.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні Сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні Сили ЗС України"

Оновлено 23:16. За даними моніторингового пабліка "Николаевский Ванек", загроза по безпілотниках є для Вінницької, Житомирської, Хмельницької областей та півдня Київської.

Одні БпЛА летять на захід, інші — на схід Київщини.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 23:30. Повітряні сили повідомляють, що БпЛА прямують в напрямку Старокостянтинова Хмельницької області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні Сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні Сили ЗС України"

Оновлено 23:35. "Ворожі ударні БпЛА на Хмельниччині!
Перебувайте в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких", — пишуть у Хмельницькій ОВА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Хмельницької ОВА

Нагадаємо, що повітряна тривога в Україні розпочалась близько 20:30 29 жовтня. Небезпека почала розходитись із Херсонської, Миколаївської та Харківської областей через загрозу удару БпЛА.

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