Повітряна тривога зараз 29 жовтня — БпЛА змінили напрямок

Безпілотники змінили напрямок — які області в небезпеці
Повітряна тривога в Україні зараз, 29 жовтня, триває близько з 20:30. Безпілотники ворога постійно змінюють напрямок, через що області продовжують "червоніти". Наразі в небезпеці Київська, Черкаська, Хмельницька, Вінницька та інші.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Повітряна тривога зараз 29 жовтня
Оновлено 22:57. Військові інформують про дві групи ворожих БпЛА: перша прямує на північ через Черкаську область, а друга — на північний захід через Вінницьку.
Таким чином повітряна тривога наразі спостерігається в таких областях, як:
- Київська,
- Черкаська,
- Вінницька,
- Хмельницька,
- Кіровоградська,
- Миколаївська,
- Херсонська.
Оновлено 23:06. Очільник Бериславської РВА Володимир Літвінов попередив про пуски керованих авіабомб в напрямку Берислава Херсонської області.
Оновлено 23:12. "Ударні БпЛА у Вінницький області рухаються у напрямку Житомирської області", — повідомляють Повітряні сили.
Оновлено 23:16. За даними моніторингового пабліка "Николаевский Ванек", загроза по безпілотниках є для Вінницької, Житомирської, Хмельницької областей та півдня Київської.
Одні БпЛА летять на захід, інші — на схід Київщини.
Оновлено 23:30. Повітряні сили повідомляють, що БпЛА прямують в напрямку Старокостянтинова Хмельницької області.
Оновлено 23:35. "Ворожі ударні БпЛА на Хмельниччині!
Перебувайте в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких", — пишуть у Хмельницькій ОВА.
Нагадаємо, що повітряна тривога в Україні розпочалась близько 20:30 29 жовтня. Небезпека почала розходитись із Херсонської, Миколаївської та Харківської областей через загрозу удару БпЛА.
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