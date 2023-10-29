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Повітряна тривога в Україні — куди летять ворожі дрони

29 жовтня 2023 20:29
оновлено: 21:15
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Повітряна тривога ввечері 29 жовтня — загроза БпЛА
Ударний дрон Shahed-136/131. Фото: скриншот з відео
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У низці південних областей Україні увечері 29 жовтня оголошено повітряну тривогу. Є загроза застосування ворогом ударних дронів. 

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ

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Карта повітряних тривог 29 жовтня 

Карта повітряних тривог наразі має такий вигляд. Зокрема, про загрозу ударів ворога повідомляється у таких областях: 

  • Херсонська;
  • Миколаївська;
  • Харківська. 
Карта повітряних тривог ввечері 29 жовтня
Карта повітряних тривог ввечері 29 жовтня

Командування повітряних сил повідомляє, що у Херсонській області фіксується рух ударних безпілотників ворога у бік Миколаївщини. У Харківській області повітряна тривога пов'язана з ракетною небезпекою. 

Повідомлення Повітряних сил про загрозу обстрілів 29 жовтня
Повідомлення Повітряних сил про загрозу обстрілів 29 жовтня

20:55 Військові повідомляють, що ударні БпЛА у повітряному просторі Миколаївської області, рухаються у західному напрямку.

Повідомлення Повітряних сил про загрозу обстрілів 29 жовтня
Повідомлення Повітряних сил про загрозу обстрілів 29 жовтня

21:12 Моніторингові канали повідомляють про рух п'яти груп дронів у Миколаївській області. 

Повідомлення про рух дронів 29 жовтня ввечері
Повідомлення про рух дронів 29 жовтня ввечері
Повідомлення про рух дронів 29 жовтня ввечері
Повідомлення про рух дронів 29 жовтня ввечері

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