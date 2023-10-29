Повітряна тривога ввечері 29 жовтня — загроза БпЛА

Повітряна тривога в Україні — куди летять ворожі дрони
У низці південних областей Україні увечері 29 жовтня оголошено повітряну тривогу. Є загроза застосування ворогом ударних дронів.
Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.
Карта повітряних тривог 29 жовтня
Карта повітряних тривог наразі має такий вигляд. Зокрема, про загрозу ударів ворога повідомляється у таких областях:
- Херсонська;
- Миколаївська;
- Харківська.
Командування повітряних сил повідомляє, що у Херсонській області фіксується рух ударних безпілотників ворога у бік Миколаївщини. У Харківській області повітряна тривога пов'язана з ракетною небезпекою.
20:55 Військові повідомляють, що ударні БпЛА у повітряному просторі Миколаївської області, рухаються у західному напрямку.
21:12 Моніторингові канали повідомляють про рух п'яти груп дронів у Миколаївській області.
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