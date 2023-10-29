Повітряна тривога ввечері 29 жовтня — загроза БпЛА

Ударний дрон Shahed-136/131. Фото: скриншот з відео

У низці південних областей Україні увечері 29 жовтня оголошено повітряну тривогу. Є загроза застосування ворогом ударних дронів.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

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Карта повітряних тривог 29 жовтня

Карта повітряних тривог наразі має такий вигляд. Зокрема, про загрозу ударів ворога повідомляється у таких областях:

Херсонська;

Миколаївська;

Харківська.

Карта повітряних тривог ввечері 29 жовтня

Командування повітряних сил повідомляє, що у Херсонській області фіксується рух ударних безпілотників ворога у бік Миколаївщини. У Харківській області повітряна тривога пов'язана з ракетною небезпекою.

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Повідомлення про рух дронів 29 жовтня ввечері

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