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Росіяни атакували Нікополь дронами-камікадзе — в ОВА показали наслідки

29 жовтня 2023 18:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росіяни атакували Нікополь дронами-камікадзе — в ОВА показали наслідки
Наслідки російського обстрілу. Фото: Сергій Лисак\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У неділю, 29 жовтня, російські війська атакували місто Нікополь на Дніпропетровщині. На щастя, минулося без постраждалих, але є пошкодження інфраструктури. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Дмитро Лисак. 

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Повідомляється, що місто атакували сім дронів-камікадзе та важка артилерія. 

Внаслідок обстрілу пошкоджені 4 приватні будинки, господарська споруда та 2 приватні підприємства. Окрім цього, понівечені вантажівка і лінія електропередач. 

Також росіяни обстріляли Мирівську громаду у Нікопольському районі, випустивши артилерійські снаряди. 

На щастя, внаслідок ворожих атак минулося без постраждалих. 

Росіяни обстріляли Нікополь
Наслідки російського обстрілу. Фото: Сергій Лисак\Telegram
Росіяни обстріляли Нікополь
Наслідки російського обстрілу. Фото: Сергій Лисак\Telegram
Росіяни обстріляли Нікополь
Наслідки російського обстрілу. Фото: Сергій Лисак\Telegram

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська завдали ударів по громадах Бериславського, Каховського та Херсонського районів. Внаслідок цього поранення отримали цивільні мешканці.

Додамо,  29 жовтня по прифронтовому місту Сіверськ Донецької області росіяни вдарили з артилерії. Один зі снарядів розірвався біля екіпажу поліції. 

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