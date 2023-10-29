На Донеччині через обстріл РФ поранено чотирьох поліціянтів
Сьогодні, 29 жовтня, по прифронтовому місту Сіверськ Донецької області росіяни вдарили з артилерії. Один зі снарядів розірвався біля екіпажу поліції.
Про це повідомляє МВС України.
Російський удар по Сіверську
Так, внаслідок обстрілу поранень зазнали четверо працівників поліції зі складу слідчо-оперативної групи. Також пошкоджено службовий автомобіль.
Стан правоохоронців задовільний, вони лікуються амбулаторно.
Крім того, минулої доби Росія атакувала три населених пункти: Часів Яр, Сіверськ і Курдюмівку. Інформація щодо постраждалих цивільних мешканців не надходила.
Нагадаємо, що у ніч проти 29 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Полтавській області. Попередньо, ніхто не постраждав.
Крім того, вночі 29 жовтня ворог атакував Херсонську область. Загарбники скинули 32 керовані авіабомби.
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