На Донеччині через обстріл РФ поранено чотирьох поліціянтів

Наслідки обстрілу РФ на Донеччині. Фото: Нацполіція

Сьогодні, 29 жовтня, по прифронтовому місту Сіверськ Донецької області росіяни вдарили з артилерії. Один зі снарядів розірвався біля екіпажу поліції.

Про це повідомляє МВС України.

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Так, внаслідок обстрілу поранень зазнали четверо працівників поліції зі складу слідчо-оперативної групи. Також пошкоджено службовий автомобіль.

Стан правоохоронців задовільний, вони лікуються амбулаторно.

Крім того, минулої доби Росія атакувала три населених пункти: Часів Яр, Сіверськ і Курдюмівку. Інформація щодо постраждалих цивільних мешканців не надходила.

Нагадаємо, що у ніч проти 29 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Полтавській області. Попередньо, ніхто не постраждав.

Крім того, вночі 29 жовтня ворог атакував Херсонську область. Загарбники скинули 32 керовані авіабомби.