Вночі РФ завдала ракетного удару по Полтавщині — що відомо

Запуск ракет росіянами. Фото: AP

У ніч проти 29 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Полтавській області. Попередньо, ніхто не постраждав.

Про це повідомив голова ОВА Філіп Пронін.

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Удар по Миргородському району

"Ворог знову здійснив ракетну атаку по Миргородському району. За попередньою інформацією, без постраждалих, пошкоджень цивільної інфраструктури немає", — йдеться у повідомленні.

Пронін зазначив, що всі служби працюють на місці.

Нагадаємо, що вночі російські окупанти атакували Миколаївську область, місцеві мешканці могли чути звуки вибухів. Ймовірно, ці звуки — результат роботи ППО.

Також ми писали, що в ніч проти 28 жовтня російські військові випустили чотири крилаті ракети "Іскандер-К". Сили ППО збили три ракети, а четверта не досягла своєї мети.