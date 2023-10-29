Вночі РФ завдала ракетного удару по Полтавщині — що відомо
У ніч проти 29 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Полтавській області. Попередньо, ніхто не постраждав.
Про це повідомив голова ОВА Філіп Пронін.
Удар по Миргородському району
"Ворог знову здійснив ракетну атаку по Миргородському району. За попередньою інформацією, без постраждалих, пошкоджень цивільної інфраструктури немає", — йдеться у повідомленні.
Пронін зазначив, що всі служби працюють на місці.
Нагадаємо, що вночі російські окупанти атакували Миколаївську область, місцеві мешканці могли чути звуки вибухів. Ймовірно, ці звуки — результат роботи ППО.
Також ми писали, що в ніч проти 28 жовтня російські військові випустили чотири крилаті ракети "Іскандер-К". Сили ППО збили три ракети, а четверта не досягла своєї мети.
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