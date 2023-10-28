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За ніч РФ випустила чотири ракети "Іскандер-К" по Україні, — Ігнат

28 жовтня 2023 13:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
За ніч РФ випустила чотири ракети "Іскандер-К" по Україні, — Ігнат
ОТРК "Іскандер". Фото: Wikipedia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Під час нічної атаки сьогодні, 28 жовтня, російські військові випустили чотири крилаті ракети "Іскандер-К". Сили ППО збили три ракети, а четверта не досягла своєї мети.

Про це повідомив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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"Якщо ми говоримо про цю нічну атаку, то було випущено 4 "Іскандер-К" з району Джанкоя тимчасово окупованого Криму. "Іскандер-К" — це крилата ракета", — зазначив Ігнат.

За його словами, жодна з цих ракет не досягла цілей: три ракети було збито повітряним командуванням "Схід".  Зокрема, українські військові додають, що четверта не досягла своєї мети.

скільки ракет збили 28 жовтня
Збиті ракети над Україною 28 жовтня. Фото: Telegram/Повітряні сили

Нагадаємо, що протягом минулої доби ворог завдав вісім ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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