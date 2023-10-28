За ніч РФ випустила чотири ракети "Іскандер-К" по Україні, — Ігнат
Під час нічної атаки сьогодні, 28 жовтня, російські військові випустили чотири крилаті ракети "Іскандер-К". Сили ППО збили три ракети, а четверта не досягла своєї мети.
Про це повідомив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Нічна атака РФ на Україну
"Якщо ми говоримо про цю нічну атаку, то було випущено 4 "Іскандер-К" з району Джанкоя тимчасово окупованого Криму. "Іскандер-К" — це крилата ракета", — зазначив Ігнат.
За його словами, жодна з цих ракет не досягла цілей: три ракети було збито повітряним командуванням "Схід". Зокрема, українські військові додають, що четверта не досягла своєї мети.
Нагадаємо, що протягом минулої доби ворог завдав вісім ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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