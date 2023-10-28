За ночь РФ выпустила четыре ракеты "Искандер-К" по Украине, — Игнат
Во время ночной атаки сегодня, 28 октября, российские военные выпустили четыре крылатых ракеты "Искандер-К". Силы ПВО сбили три ракеты, а четвертая не достигла своей цели.
Об этом сообщил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Ночная атака РФ на Украину
"Если мы говорим об этой ночной атаке, то было выпущено 4 "Искандер-К" из района Джанкоя временно оккупированного Крыма. "Искандер-К" — это крылатая ракета", — отметил Игнат.
По его словам, ни одна из этих ракет не достигла целей: три ракеты были сбиты воздушным командованием "Восток". В частности, украинские военные добавляют, что четвертая не достигла своей цели.
Напомним, что за прошедшие сутки враг нанес восемь ракетных и 15 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
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