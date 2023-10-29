Ночью РФ нанесла ракетный удар по Полтавщине — что известно

Запуск ракет россиянами. Фото: AP

В ночь на 29 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Полтавской области. Предварительно никто не пострадал.

Об этом сообщил глава ОВА Филипп Пронин.

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"Враг снова совершил ракетную атаку по Миргородскому району. По предварительной информации, без пострадавших, повреждений гражданской инфраструктуры нет", — говорится в сообщении.

Пронин отметил, что все службы работают на месте.

Напомним, что ночью российские оккупанты атаковали Николаевскую область, местные жители могли слышать звуки взрывов. Вероятно, эти звуки результат работы ПВО.

Также мы писали, что в ночь на 28 октября российские военные выпустили четыре крылатых ракеты "Искандер-К". Силы ПВО сбили три ракеты, а четвертая не достигла своей цели.