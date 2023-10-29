В Донецкой области из-за обстрела РФ ранены четыре полицейских

Последствия обстрела РФ в Донецкой области. Фото: Нацполиция

Сегодня, 29 октября, по прифронтовому городу Северск Донецкой области россияне ударили из артиллерии. Один из снарядов разорвался возле экипажа полиции.

Об этом сообщает МВД Украины.

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Так, в результате обстрела ранения получили четверо сотрудников полиции из состава следственно-оперативной группы. Также поврежден служебный автомобиль.

Состояние правоохранителей удовлетворительное, они лечатся амбулаторно.

Кроме того, за прошедшие сутки Россия атаковала три населенных пункта: Часов Яр, Северск и Курдюмовку. Информация о пострадавших гражданских жителях не поступала.

Напомним, что в ночь на 29 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Полтавской области. Предварительно никто не пострадал.

Кроме того, ночью 29 октября враг атаковал Херсонскую область. Захватчики сбросили 32 управляемых авиабомбы.