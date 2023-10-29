В Донецкой области из-за обстрела РФ ранены четыре полицейских
Сегодня, 29 октября, по прифронтовому городу Северск Донецкой области россияне ударили из артиллерии. Один из снарядов разорвался возле экипажа полиции.
Об этом сообщает МВД Украины.
Российский удар по Северску
Так, в результате обстрела ранения получили четверо сотрудников полиции из состава следственно-оперативной группы. Также поврежден служебный автомобиль.
Состояние правоохранителей удовлетворительное, они лечатся амбулаторно.
Кроме того, за прошедшие сутки Россия атаковала три населенных пункта: Часов Яр, Северск и Курдюмовку. Информация о пострадавших гражданских жителях не поступала.
Напомним, что в ночь на 29 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Полтавской области. Предварительно никто не пострадал.
Кроме того, ночью 29 октября враг атаковал Херсонскую область. Захватчики сбросили 32 управляемых авиабомбы.
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