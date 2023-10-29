Вночі окупанти скинули на Херсонську область 32 керовані авіабомби, — ОК "Південь"

Керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні вночі, 29 жовтня, російські окупанти атакували Херсонську область. Загарбники скинули 32 керовані авіабомби.

Про це повідомила керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Гуменюк розповіла, що противник активно використовував тактичну авіацію, скидав керовані авіабомби.

"Цієї ночі ми нарахували таких 32", — наголосила вона.

За її словами, під ворожим прицілом опинився правий берег вздовж води. Внаслідок російської атаки постраждали люди.

До того ж Гуменюк повідомила, що окупанти спрямували безпілотники, максимально намагаючись обійти системи ППО.

"Як правило такі малі партії безпілотників запускають, щоб дізнатися де готові по них працювати", — каже вона.

Керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" додала, що два безпілотники у Миколаївській області було знищено.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 29 жовтня, російські окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Ворог атакував чотири рази.

Також ми писали, що сьогодні вночі, 29 жовтня, російські окупанти намагалися атакувати Україну. Вони запустили п'ять ударних безпілотників типу Shahed та керовану авіаційну ракету Х-59.

Додамо, 28 жовтня російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона. Вони поранили цивільну жінку.