Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей було збито вночі arrow

У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей було збито вночі

29 жовтня 2023 08:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей було збито вночі
Робота системи ППО. Фото: Google
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вночі, 29 жовтня, російські окупанти намагалися атакувати Україну. Вони запустили п'ять ударних безпілотників типу Shahed та керовану авіаційну ракету Х-59.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

Успішна робота української ППО

Пуски безпілотників було здійснено з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), КАР Х-59 — із літака Су-34 з Бєлгородської області.

Ворог спрямував ракету по об’єктах у Миргородському районі Полтавської області. За попередньою інформацією, без втрат та серйозних наслідків.

"Усі ударні БпЛА противника знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Миколаївської, Запорізької та Хмельницької областей. Бойову роботу виконали тактична авіація та зенітні ракетні війська", — йдеться у повідомленні.

Кількість знищених російських БпЛА 29 жовтня
Кількість знищених російських БпЛА. Фото: t.me/kpszsu
null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, розпочалася 613 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, а українські бійці хоробро знищують окупантів.

Також ми писали, що вибухи в Хмельницькій області сьогодні вночі, 29 жовтня, пролунали під час повітряної тривоги о 04:50. В регіоні працювали сили ППО по ворожих БпЛА.

Додамо, 28 жовтня російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона. Вони поранили цивільну жінку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі