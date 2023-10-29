У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей було збито вночі

Робота системи ППО. Фото: Google

Сьогодні вночі, 29 жовтня, російські окупанти намагалися атакувати Україну. Вони запустили п'ять ударних безпілотників типу Shahed та керовану авіаційну ракету Х-59.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

Успішна робота української ППО

Пуски безпілотників було здійснено з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), КАР Х-59 — із літака Су-34 з Бєлгородської області.

Ворог спрямував ракету по об’єктах у Миргородському районі Полтавської області. За попередньою інформацією, без втрат та серйозних наслідків.

"Усі ударні БпЛА противника знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Миколаївської, Запорізької та Хмельницької областей. Бойову роботу виконали тактична авіація та зенітні ракетні війська", — йдеться у повідомленні.

Кількість знищених російських БпЛА. Фото: t.me/kpszsu

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, розпочалася 613 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, а українські бійці хоробро знищують окупантів.

Також ми писали, що вибухи в Хмельницькій області сьогодні вночі, 29 жовтня, пролунали під час повітряної тривоги о 04:50. В регіоні працювали сили ППО по ворожих БпЛА.

Додамо, 28 жовтня російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона. Вони поранили цивільну жінку.