Генштаб прозвітував про останні обстріли РФ та удари України по ворогу

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 613 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, а українські бійці хоробро знищують окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Російські обстріли

Протягом минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень. Загалом російські окупанти завдали сім ракетних та 24 авіаційних ударів, а також здійснили 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових та населених пунктах. У Генштабі розповіли, що внаслідок атак РФ є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

"Крім того, сьогодні вночі, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши п'ять ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Нашою протиповітряною обороною всі ворожі дрони було знищено", — йдеться у повідомленні.

Успіхи України

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Військові завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. До того ж українські захисники виснажують загарбників вздовж всієї лінії фронту.

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

У Генштабі повідомили, що на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, а також наносять вогневе ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. До того ж силами та засобами протиповітряної оборони України знищено три крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К".

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

"Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також артилерійський засіб противника", — додали в Генштабі.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, за останні дві доби росіяни менше застосовують авіацію. Тому, ймовірно, у РФ недостатня кількість пілотів, які можуть діяти в поганих погодних умовах.

Також ми писали, що воїни п'ятої окремої штурмової Київської бригади знищили колону бронетехніки ворога на Донеччині. Загарбники намагалися атакувати позиції українських захисників в районі населеного пункту Кліщіївка.