Протягом останніх двох діб росіяни менше застосовують авіацію, — Штупун
За останні дві доби росіяни менше застосовують авіацію. Тому, ймовірно, у РФ недостатня кількість пілотів, які можуть діяти в поганих погодних умовах.
Про це розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.
Менше застосовують авіацію
За словами Штупуна, це свідчить про те, що попри розмови про "всепогодну" авіацію росіян, достатньої кількості пілотів, які діють у поганих погодних умовах, у росіян не так уже й багато.
Він додав, що проблеми з підняттям у небо безпілотників були також у Сил оборони. Через сильний вітер це було важко зробити.
Нагадаємо, що російські війська використовують нову версію безпілотника-камікадзе "Ланцет". Тепер він може автономно визначати цілі.
Також ми писали, що окупанти "аврально" міняють своїх командирів. Це свідчить про великі проблеми у збройних силах ворога.
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