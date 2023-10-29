Протягом останніх двох діб росіяни менше застосовують авіацію, — Штупун

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Фото: armyinform

За останні дві доби росіяни менше застосовують авіацію. Тому, ймовірно, у РФ недостатня кількість пілотів, які можуть діяти в поганих погодних умовах.

Про це розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

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За словами Штупуна, це свідчить про те, що попри розмови про "всепогодну" авіацію росіян, достатньої кількості пілотів, які діють у поганих погодних умовах, у росіян не так уже й багато.

Він додав, що проблеми з підняттям у небо безпілотників були також у Сил оборони. Через сильний вітер це було важко зробити.

Нагадаємо, що російські війська використовують нову версію безпілотника-камікадзе "Ланцет". Тепер він може автономно визначати цілі.

Також ми писали, що окупанти "аврально" міняють своїх командирів. Це свідчить про великі проблеми у збройних силах ворога.