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Росіяни поспіхом міняють командирів, — Штупун

29 жовтня 2023 07:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росіяни поспіхом міняють командирів, — Штупун
Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Окупанти "аврально" міняють своїх командирів. Це свідчить про великі проблеми у збройних силах ворога.

Про це заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

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Поспіхом міняють командирів

"Звичайні російські солдати бачать війну і починають відмовлятися йти на війну. Російське командування обманює або намагається залучити якісь свіжі сили, які йдуть з глибини Росії", — розповів Штупун.

За його словами, командири залякують та застосовують фізичну силу до звичайних солдатів. Як наслідок, росіяни здаються в полон.

Він додав, що лише вчора в полон здались близько десятка росіян. 

Нагадаємо, що вчора, 28 жовтня, боєць 65-ї окремої механізованої бригади показав відео бою в районі Роботиного Запорізької області. На цьому напрямку чотири українські штурмовики змогли захопити ворожу позицію, б'ючись із десятьма російськими окупантами. 

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