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Россияне спешно меняют командиров, — Штупун

29 октября 2023 07:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россияне спешно меняют командиров, — Штупун
Спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Оккупанты "аврально" меняют своих командиров. Это свидетельствует о больших проблемах вооруженных сил врага.

Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

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"Обычные российские солдаты видят войну и начинают отказываться идти на войну. Российское командование обманывает или пытается привлечь какие-то свежие силы, идущие из глубины России", — рассказал Штупун.

По его словам, командиры запугивают и применяют физическую силу к обычным солдатам. Как следствие, россияне сдаются в плен.

Он добавил, что только вчера в плен сдались около десятка россиян.

Напомним, что вчера, 28 октября, боец 65-й отдельной механизированной бригады показал видео боя в районе Работино Запорожской области. На этом направлении четыре украинских штурмовика смогли захватить враждебную позицию, сражаясь с десятью российскими оккупантами.

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