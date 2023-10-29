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РФ використовує нову версію "Ланцета", який може автономно визначати цілі

29 жовтня 2023 07:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
РФ використовує нову версію "Ланцета", який може автономно визначати цілі
Безпілотник "Ланцет". Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська використовують нову версію безпілотника-камікадзе "Ланцет". Тепер він може автономно визначати цілі.

Про це йдеться у звіті ISW.

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Відомо, що російські війська почали використовувати новий безпілотник-камікадзе "Изделие-53" з 21 жовтня.

"Джерела стверджують, що безпілотник "Изделие-53" має автоматичну систему наведення, яка може розрізняти типи цілей і підвищувати успішність ударів", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські війська ще не використовують безпілотники "Изделие-53" в широких масштабах, але випробовують їх для завдання масованих синхронізованих ударів роєм. 

ISW раніше повідомляла, що російські сили також нібито нещодавно використовували нові безпілотники "Італмас" (також відомі як "Изделие-54") під час авіаудару по Київській області.

За оцінками Інституту, велика кількість ударних безпілотників дозволить російським військам подолати українську протиповітряну оборону, хоча корисне навантаження безпілотників "Изделие-53", яке, за повідомленнями, становить від трьох до п'яти кілограмів, може бути недостатнім для того, щоб завдати значної шкоди найбільш важливим військовим об'єктам.

Нагадаємо, що українські інженери створили новий дрон-розміновувач. Він може працювати швидше за людину в чотири рази. 

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