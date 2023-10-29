РФ использует новую версию "Ланцета", которая может автономно определять цели
Российские войска используют новую версию беспилотника-камикадзе "Ланцет". Теперь он может автономно определять цели.
Об этом говорится в отчете ISW.
Россия использует новые дроны
Известно, что российские войска стали использовать новый беспилотник-камикадзе "Изделие-53" с 21 октября.
"Источники утверждают, что беспилотник "Изделие-53" имеет автоматическую систему наведения, которая может различать типы целей и повышать успеваемость ударов" , - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские войска еще не используют беспилотники Изделие-53 в широких масштабах, но испытывают их для нанесения массированных синхронизированных ударов роем.
ISW ранее сообщала, что российские силы также якобы недавно использовали новые беспилотники "Италмас" (также известные как Изделие-54) во время авиаудара по Киевской области.
По оценкам Института, большое количество ударных беспилотников позволит российским войскам преодолеть украинскую противовоздушную оборону, хотя полезная нагрузка беспилотников "Изделие-53", которая, по сообщениям, составляет от трех до пяти килограммов, может быть недостаточна для того, чтобы нанести значительный ущерб наиболее важным военным объектам.
Напомним, что украинские инженеры создали новый дрон-разминировщик. Он может работать быстрее человека в четыре раза.
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