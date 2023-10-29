В последние два дня россияне меньше применяют авиацию, — Штупун

Спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. Фото: armyinform

За последние двое суток россияне меньше применяют авиацию. Поэтому, вероятно, в РФ недостаточно пилотов, которые могут действовать в плохих погодных условиях.

Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

Читайте также:

Меньше применяют авиацию

По словам Штупуна, это свидетельствует о том, что, несмотря на разговоры о "всепогодной" авиации россиян, достаточного количества пилотов, действующих в плохих погодных условиях, у россиян не так уж много.

Он добавил, что проблемы с поднятием в небо беспилотников были также у Сил обороны. Из-за сильного ветра это было трудно сделать.

Напомним, что российские войска используют новую версию беспилотника-камикадзе "Ланцет". Теперь он может автономно определять цели.

Также мы писали, что оккупанты "аврально" меняют своих командиров. Это свидетельствует о больших проблемах вооруженных сил врага.