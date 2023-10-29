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Генштаб отчитался о последних обстрелах РФ и ударах Украины по врагу

29 октября 2023 08:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Генштаб отчитался о последних обстрелах РФ и ударах Украины по врагу
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Начались 613 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Враг продолжает игнорировать законы и обычаи войны, а украинские бойцы храбро уничтожают оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло около 70 боевых столкновений. В общей сложности российские оккупанты нанесли семь ракетных и 24 авиационных ударов, а также совершили 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и населенных пунктов. В Генштабе рассказали, что в результате атак РФ есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

"Кроме того, сегодня ночью, российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив пять ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Нашей противовоздушной обороной все вражеские дроны были уничтожены", — говорится в сообщении.

Успехи Украины

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Военные наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике. К тому же украинские защитники истощают захватчиков вдоль всей линии фронта.

Украинские военные
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

В Генштабе сообщили, что на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, а также наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. К тому же, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены три крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К".

Украинский военный
Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

"Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также артиллерийское средство противника", — добавили в Генштабе.

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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, за последние двое суток россияне меньше применяют авиацию. Поэтому, вероятно, в РФ недостаточно пилотов, которые могут действовать в плохих погодных условиях.

Также мы писали, что воины пятой отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили колонну бронетехники врага в Донецкой области. Захватчики пытались атаковать позиции украинских защитников в районе населенного пункта Клещиевка.

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