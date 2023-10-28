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Окупанти обстріляли Херсон — є поранена

28 жовтня 2023 08:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти обстріляли Херсон — є поранена
Російський окупант поряд з військовою технікою. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні зранку, 28 жовтня, російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона. Вони поранили цивільну жінку.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає "Ми Україна".

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"Окупанти зранку обстріляли Корабельний район", — розповів Прокудін.

Російські окупанти пошкодили приватні будинки. Внаслідок чергової атаки ворога виникли пожежі. До того ж загарбники поранили 80-річну жінку. За словами Прокудіна, вона отримала травми голови та струс мозку. 

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Допис "Ми Україна". Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні вночі, 28 жовтня, російські окупанти атакували Дніпропетровську область. Підрозділи повітряного командування "Схід" знищили там три ворожі ракети.

Також ми писали, що увечері 27 жовтня російські військові обстріляли центр міста Херсон. Внаслідок атаки поранено семеро людей.

Додамо, у п'ятницю, 27 жовтня, російські терористи обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Поранення отримали дитина та жінка. 

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