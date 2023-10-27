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Росіяни обстріляли Нікополь — серед поранених п'ятирічна дитина

27 жовтня 2023 16:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росіяни обстріляли Нікополь — серед поранених п'ятирічна дитина
Наслідки російського обстрілу в Нікополі 27 жовтня 2023 року. Фото: Сергій Лисак\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У п'ятницю, 27 жовтня, російські терористи обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Поранення отримали дитина та жінка. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Наслідки обстрілу Нікополя

Повідомляється, що під час повітряної тривоги в області ворог обстріляв місто Нікополь. Внаслідок цього постраждав 5-річний хлопчик та 58-річна жінка. Їх госпіталізували до медичного закладу у стані середньої тяжкості. 

Окрім цього, ворожих вогонь пошкодив 10 приватних будинків, знищив одну господарську споруду та ще 13 потрощив. Також побиті 20 сонячних панелей та авто, пошкоджені лінії електропередач. 

Наразі вся інформація уточнюється. 

Повітряна тривога в Україні та вибухи в Нікополі
Наслідки російського обстрілу в Нікополі 27 жовтня 2023 року. Фото: Сергій Лисак\Telegram
Повітряна тривога в Україні та вибухи в Нікополі
Наслідки російського обстрілу в Нікополі 27 жовтня 2023 року. Фото: Сергій Лисак\Telegram

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в повітряному просторі нашої держави зафіксовані ракети. Тоді вони були в небі над Миколаївщиною та Кіровоградщиною. 

Також близько 16:00 на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Перед цим в області оголосили повітряну тривогу. 

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