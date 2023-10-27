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В повітряному просторі України зафіксовані ракети — куди летять

27 жовтня 2023 15:39
оновлено: 15:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В повітряному просторі України зафіксовані ракети — куди летять
Запуск ракети. Ілюстративне фото: Defense Expess
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В повітряному просторі нашої держави зафіксовано ракети. Наразі вони є в небі над Миколаївщиною та Кіровоградщиною. 

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. 

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Де є загроза

Наразі загроза триває для Кіровоградської та Миколаївської областей. 

де є загроза вибухів
Скриншот допису з телеграм-каналу "Повітряні Сили ЗСУ"

Зазначається, що у відомстві також закликали жителів Кропивницького переходити в укриття через небезпеку.

Відбій небезпеки

Оновлено 15:39. Наразі повідомляється про відбій загрози у Кіровоградській, Миколаївській та Полтавській областях.

де є загроза вибухів
Скриншот допису з телеграм-каналу "Повітряні Сили ЗСУ"

Нагадаємо, російські солдати вдарили зі ствольної  артилерії по селу Пожня на Сумщині. Внаслідок обстрілу загинув неповнолітній хлопець, через що було відкрито розслідування.

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