В повітряному просторі України зафіксовані ракети — куди летять

Запуск ракети. Ілюстративне фото: Defense Expess

В повітряному просторі нашої держави зафіксовано ракети. Наразі вони є в небі над Миколаївщиною та Кіровоградщиною.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Де є загроза

Наразі загроза триває для Кіровоградської та Миколаївської областей.

Скриншот допису з телеграм-каналу "Повітряні Сили ЗСУ"

Зазначається, що у відомстві також закликали жителів Кропивницького переходити в укриття через небезпеку.

Відбій небезпеки

Оновлено 15:39. Наразі повідомляється про відбій загрози у Кіровоградській, Миколаївській та Полтавській областях.

Скриншот допису з телеграм-каналу "Повітряні Сили ЗСУ"

Нагадаємо, російські солдати вдарили зі ствольної артилерії по селу Пожня на Сумщині. Внаслідок обстрілу загинув неповнолітній хлопець, через що було відкрито розслідування.