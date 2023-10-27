В повітряному просторі України зафіксовані ракети — куди летять
27 жовтня 2023 15:39
оновлено: 15:54
Запуск ракети. Ілюстративне фото: Defense Expess
В повітряному просторі нашої держави зафіксовано ракети. Наразі вони є в небі над Миколаївщиною та Кіровоградщиною.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
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Де є загроза
Наразі загроза триває для Кіровоградської та Миколаївської областей.
Зазначається, що у відомстві також закликали жителів Кропивницького переходити в укриття через небезпеку.
Відбій небезпеки
Оновлено 15:39. Наразі повідомляється про відбій загрози у Кіровоградській, Миколаївській та Полтавській областях.
Нагадаємо, російські солдати вдарили зі ствольної артилерії по селу Пожня на Сумщині. Внаслідок обстрілу загинув неповнолітній хлопець, через що було відкрито розслідування.
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