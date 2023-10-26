Армія Росії вбила неповнолітнього під час обстрілу Сумщини

Російський розрахунок гаубиці Д-30 коригує вогонь. Фото: ілюстративне

Російські солдати сьогодні вдень ударили зі ствольної артилерії по селу Пожня на Сумщині. Внаслідок обстрілу загинув неповнолітній хлопець, через що було відкрито розслідування.

Про це повідомляє Генпрокуратура України.

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Повідомляється, що гармати Д-30 накрили хлопця прямісінько біля його ґанку. Внаслідок влучання хлопець загинув на місці. В результаті обстрілу також знищено декілька приватних будинків місцевих жителів.

"Це черговий напад на цивільних. І за це Росія обов'язково понесе відповідальність", — написав в Telegram голова МВС України Ігор Клименко.

Пост Ігоря Клименка. Джерело: Telegram

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 ККУ). Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводять слідчі УСБУ в Сумській області.

Нагадаємо, що раніше на Сумщині ЗС РФ позбавили життя 13-річну дівчинку. Ще раніше командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв заявив про атаку російських диверсантів на Сумщині.