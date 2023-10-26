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Армія Росії вбила неповнолітнього під час обстрілу Сумщини

26 жовтня 2023 16:54
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Армія Росії вбила неповнолітнього під час обстрілу Сумщини
Російський розрахунок гаубиці Д-30 коригує вогонь. Фото: ілюстративне
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Російські солдати сьогодні вдень ударили зі ствольної  артилерії по селу Пожня на Сумщині. Внаслідок обстрілу загинув неповнолітній хлопець, через що було відкрито розслідування.

Про це повідомляє Генпрокуратура України.

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Повідомляється, що гармати Д-30 накрили хлопця прямісінько біля його ґанку. Внаслідок влучання хлопець загинув на місці.  В результаті обстрілу також знищено декілька приватних будинків місцевих жителів.

"Це черговий напад на цивільних. І за це Росія обов'язково понесе відповідальність", — написав в Telegram голова МВС України Ігор Клименко

Пост Ігоря Клименка. Джерело: Telegram

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 ККУ). Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводять слідчі УСБУ в Сумській області.

Нагадаємо, що раніше на Сумщині ЗС РФ позбавили життя 13-річну дівчинку. Ще раніше командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв заявив про атаку російських диверсантів на Сумщині. 

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