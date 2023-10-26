Армія Росії вбила неповнолітнього під час обстрілу Сумщини
Російські солдати сьогодні вдень ударили зі ствольної артилерії по селу Пожня на Сумщині. Внаслідок обстрілу загинув неповнолітній хлопець, через що було відкрито розслідування.
Про це повідомляє Генпрокуратура України.
Смерть неповнолітнього
Повідомляється, що гармати Д-30 накрили хлопця прямісінько біля його ґанку. Внаслідок влучання хлопець загинув на місці. В результаті обстрілу також знищено декілька приватних будинків місцевих жителів.
"Це черговий напад на цивільних. І за це Росія обов'язково понесе відповідальність", — написав в Telegram голова МВС України Ігор Клименко.
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 ККУ). Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводять слідчі УСБУ в Сумській області.
Нагадаємо, що раніше на Сумщині ЗС РФ позбавили життя 13-річну дівчинку. Ще раніше командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв заявив про атаку російських диверсантів на Сумщині.
Читайте Новини.LIVE!