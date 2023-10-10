Росіяни вбили 13-річну дівчинку на Сумщині

Наслідки російського обстрілу Сум у вересні 2023 року. Фото архівне: t.me/golova_lysenko

У вівторок, 10 жовтня, російські терористи обстріляли Сумську область. Ворожа атака забрала життя 13-річної дівчинки.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

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Повідомляється, що під прицілом російських окупантів було селище Угроїда Краснопільської громади.

Внаслідок атаки 13-річна дівчинка отримала поранення. На жаль, медикам не вдалося її врятувати. Дитина померла в кареті швидкої допомоги.

Окрім цього, було пошкоджено навчальний заклад, у ньому вибило вікна та потрощило дах.

Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти 10 жовтня з артилерії й танків обстріляли Авдіївку, що на Донеччині. Наразі даних щодо поранених у місті немає.

Також вночі 10 жовтня російські окупанти обстріляли Новодмитрівку Херсонської області. Під ворожим прицілом опинилося сільськогосподарське підприємство.

Раніше ми писали, що у ніч проти 10 жовтня росіяни протягом трьох годин атакували Одеську область. Для цього ворог використовував ударні безпілотники. Загарбники влучили по логістичній інфраструктурі.