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Россияне убили 13-летнюю девочку в Сумской области

10 октября 2023 19:35
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Россияне убили 13-летнюю девочку в Сумской области
Последствия российских обстрелов Сум в сентябре 2023 года. Фото архивное: t.me/golova_lysenko
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во вторник, 10 октября, российские террористы обстреляли Сумскую область. Вражеская атака унесла жизнь 13-летней девочки.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

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Сообщается, что под прицелом руссийских оккупантов был поселок Угроеда Краснопольской общины.

В результате атаки 13-летняя девочка получила ранения. К сожалению, медикам не удалось ее спасти. Ребенок скончался в карете скорой помощи.

Кроме того, было повреждено учебное заведение, в нем выбило окна и разбило крышу.

Россияне обстреляли Сумскую область
Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты 10 октября из артиллерии и танков обстреляли Авдеевку на Донетчине. Пока данных о раненых в городе нет.

Также ночью 10 октября российские оккупанты обстреляли Новодмитровку Херсонской области. Под вражеским прицелом оказалось сельскохозяйственное предприятие.

Ранее мы писали, что в ночь на 10 октября россияне в течение трех часов атаковали Одесскую область. Для этого враг использовал ударные беспилотники. Захватчики попали по логистической инфраструктуре.

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