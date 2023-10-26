Армия России убила несовершеннолетнего во время обстрела Сумщины

Российский расчет гаубицы Д-30 корректирует огонь. Фото: иллюстративное

Российские солдаты сегодня днем ударили из ствольной артиллерии по селу Пожня в Сумской области. В результате обстрела погиб несовершеннолетний парень, из-за чего было начато расследование.

Об этом сообщает Генпрокуратура Украины.

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Сообщается, что пушки Д-30 накрыли парня прямо у его крыльца. В результате попадания парень погиб на месте. В результате обстрела также уничтожены несколько частных домов местных жителей.

"Это очередное нападение на гражданских. И за это Россия обязательно понесет ответственность", — написал в Telegram глава МВД Украины Игорь Клименко.

Пост Игоря Клименко. Источник: Telegram

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ). Досудебное расследование по уголовному производству проводят следователи УСБУ в Сумской области.

Напомним, что ранее в Сумской области ВС РФ лишили жизни 13-летнюю девочку. Еще раньше командующий Объединенными силами Сергей Наев заявил об атаке российских диверсантов в области.