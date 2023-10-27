В воздушном пространстве Украины зафиксированы ракеты — куда летят
27 октября 2023 15:39
обновлено: 15:54
Запуск ракеты. Иллюстративное фото: Defense Expess
В воздушном пространстве нашего государства зафиксированы ракеты. Сейчас они находятся в небе над Николаевской и Кировоградской областями.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
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Где есть угроза
Пока угроза продолжается для Кировоградской и Николаевской областей.
Отмечается, что в ведомстве также призвали жителей Кропивницкого переходить в укрытия из-за опасности.
Отбой опасности
Обновлено 15:39. Сообщается об отбое угрозы в Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях.
Напомним, российские солдаты ударили из ствольной артиллерии по селу Пожня Сумской области. В результате обстрела погиб несовершеннолетний парень, из-за чего было открыто расследование.
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