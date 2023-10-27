В воздушном пространстве Украины зафиксированы ракеты — куда летят

Запуск ракеты. Иллюстративное фото: Defense Expess

В воздушном пространстве нашего государства зафиксированы ракеты. Сейчас они находятся в небе над Николаевской и Кировоградской областями.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Где есть угроза

Пока угроза продолжается для Кировоградской и Николаевской областей.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные Силы ВСУ"

Отмечается, что в ведомстве также призвали жителей Кропивницкого переходить в укрытия из-за опасности.

Отбой опасности

Обновлено 15:39. Сообщается об отбое угрозы в Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные Силы ВСУ"

Напомним, российские солдаты ударили из ствольной артиллерии по селу Пожня Сумской области. В результате обстрела погиб несовершеннолетний парень, из-за чего было открыто расследование.