Сили ППО назвали кількість знищених російських безпілотників цієї ночі

Робота сил ППО вночі. Фото: google

У ніч проти 27 жовтня росіяни вкотре атакували Україну безпілотниками та однією балістичною ракетою "Іскандер-М". Силам ППО вдалося ліквідувати п'ять із шести "шахедів".

Про це повідомили в Повітряних силах України.

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У відомстві розповіли, що у ніч проти 27 жовтня загарбники атакували з району Приморсько-Ахтарськ (РФ), застосувавши шість ударних БпЛА типу "Shahed" у напрямку південних регіонів України та одну балістичну ракету "Іскандер-М" з Воронезької області у напрямку Харківщини.

"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено п’ять "Shahed-136/131" в межах Херсонської та Миколаївської областей", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 жовтня російські окупанти вдарили зі ствольної артилерії по селу Пожня на Сумщині. Внаслідок обстрілу загинув неповнолітній хлопець. Правоохоронці розпочали розслідування.