Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Сили ППО назвали кількість знищених російських безпілотників цієї ночі arrow

Сили ППО назвали кількість знищених російських безпілотників цієї ночі

27 жовтня 2023 09:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Сили ППО назвали кількість знищених російських безпілотників цієї ночі
Робота сил ППО вночі. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У ніч проти 27 жовтня росіяни вкотре атакували Україну безпілотниками та однією балістичною ракетою "Іскандер-М". Силам ППО вдалося ліквідувати п'ять із шести "шахедів".

Про це повідомили в Повітряних силах України

Читайте також:

Як відпрацювала ППО цієї ночі

У відомстві розповіли, що у ніч проти 27 жовтня загарбники атакували з району Приморсько-Ахтарськ (РФ), застосувавши шість ударних БпЛА типу "Shahed" у напрямку південних регіонів України та одну балістичну ракету "Іскандер-М" з Воронезької області у напрямку Харківщини.

"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено п’ять "Shahed-136/131" в межах Херсонської та Миколаївської областей", — йдеться у повідомленні. 

null

Нагадаємо, 26 жовтня російські окупанти вдарили зі ствольної артилерії по селу Пожня на Сумщині. Внаслідок обстрілу загинув неповнолітній хлопець. Правоохоронці розпочали розслідування.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі