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Силы ПВО назвали количество уничтоженных российских беспилотников этой ночью

27 октября 2023 09:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Силы ПВО назвали количество уничтоженных российских беспилотников этой ночью
Работа сил ПВО ночью. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 27 октября россияне в очередной раз атаковали Украину беспилотниками и одной баллистической ракетой "Искандер-М". Силам ПВО удалось ликвидировать пять из шести "шахедов".

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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В ведомстве рассказали, что в ночь на 27 октября захватчики атаковали из района Приморско-Ахтарск (РФ), применив шесть ударных БпЛА типа "Shahed" в направлении южных регионов Украины и одну баллистическую ракету "Искандер-М" из Воронежской области в направлении Харьковской области. 

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены пять "Shahed-136/131" в пределах Херсонской и Николаевской областей", — говорится в сообщении.

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Напомним, 26 октября российские оккупанты ударили из ствольной артиллерии по селу Пожня в Сумской области. В результате обстрела погиб несовершеннолетний парень. Правоохранители начали расследование.

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