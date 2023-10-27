Россияне обстреляли Никополь — среди раненых пятилетний ребенок

Последствия российских обстрелов в Никополе 27 октября 2023 года. Фото: Сергей Лысак\Telegram

В пятницу, 27 октября, российские террористы обстреляли Никополь в Днепропетровской области. Ранения получили ребенок и женщина.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Сообщается, что во время воздушной тревоги в области враг обстрелял город Никополь. В результате пострадали 5-летний мальчик и 58-летняя женщина. Их госпитализировали в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести.

Кроме того, вражеский огонь повредил 10 частных домов, уничтожил одно хозяйственное сооружение и еще 13 разбил. Также разбиты 20 солнечных панелей и авто, повреждены линии электропередач.

В настоящее время вся информация уточняется.

Последствия российских обстрелов в Никополе 27 октября 2023 года. Фото: Сергей Лысак\Telegram

Последствия российских обстрелов в Никополе 27 октября 2023 года. Фото: Сергей Лысак\Telegram

Напомним, ранее мы сообщали, что в воздушном пространстве нашего государства зафиксированы ракеты. Тогда они находились в небе над Николаевщиной и Кировоградщиной.

Также около 16:00 в Днепропетровской области прогремели взрывы. Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.