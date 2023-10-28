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Оккупанты обстреляли Херсон — есть раненая

28 октября 2023 08:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты обстреляли Херсон — есть раненая
Российский оккупант рядом с военной техникой. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня утром, 28 октября, российские оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона. Они ранили гражданскую женщину.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает "Мы Украина".

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"Оккупанты утром обстреляли Корабельный район", — рассказал Прокудин.

Российские оккупанты повредили частные дома. В результате очередной атаки врага возникли пожары. К тому же захватчики ранили 80-летнюю женщину. По словам Прокудина, она получила травмы головы и сотрясение мозга.

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Пост "Мы Украина". Фото: скриншот

Напомним, сегодня ночью, 28 октября, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. Подразделения воздушного командования "Восток" уничтожили там три вражеские ракеты.

Также мы писали, что вечером 27 октября российские военные обстреляли центр города Херсон. В результате атаки ранены семь человек.

Добавим, в пятницу, 27 октября, российские террористы обстреляли Никополь в Днепропетровской области. Ранения получили ребенок и женщина.

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