У Дніпропетровській ОВА назвали кількість збитих ракет РФ цієї ночі

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Сьогодні вночі, 28 жовтня, російські окупанти атакували Дніпропетровську область. Підрозділи повітряного командування "Схід" знищили там три ворожі ракети.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Збиті російські ракети

"Вночі підрозділи ПвК "Схід" знищили в небі над областю три російські ракети", — розповів Лисак.

Він подякував оборонцям неба та наголосив, що вони добре відпрацювали.

Інші обстріли

Очільник Дніпропетровської ОВА розповів, що ворог двічі бив по Марганецькій громаді Нікопольського району. Для цього російські окупанти використовували важку артилерію. Вони випустили по тамтешніх селах півдесятка снарядів.

На щастя, люди не постраждали.

Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, увечері 27 жовтня російські військові обстріляли центр міста Херсон. Внаслідок атаки поранено семеро людей.

Також ми писали, що у п'ятницю, 27 жовтня, російські терористи обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Поранення отримали дитина та жінка.

Додамо, у ніч проти 27 жовтня будівля пожежної станції в Ізюмі Харківської області зазнала ракетного обстрілу з боку російських військових. Внаслідок атаки вісім рятувальників отримали травми. Незабаром ДСНС показали страшні кадри наслідків атаки на пожежну частину.