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В Днепропетровской ОВА назвали количество сбитых ракет РФ этой ночью

28 октября 2023 07:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Днепропетровской ОВА назвали количество сбитых ракет РФ этой ночью
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня ночью, 28 октября, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. Подразделения воздушного командования "Восток" уничтожили там три вражеские ракеты.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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"Ночью подразделения воздушного командования "Восток" уничтожили в небе над областью три российские ракеты", — рассказал Лысак.

Он поблагодарил защитников неба и подчеркнул, что они хорошо отработали.

Другие обстрелы

Глава Днепропетровской ОГА рассказал, что враг дважды бил по Марганецкой громаде Никопольского района. Для этого российские оккупанты использовали тяжелую артиллерию. Они выпустили по тамошним селам пол десятка снарядов.

К счастью, люди не пострадали.

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Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, вечером 27 октября российские военные обстреляли центр города Херсон. В результате атаки ранены семь человек.

Также мы писали, что в пятницу, 27 октября, российские террористы обстреляли Никополь в Днепропетровской области. Ранения получили ребенок и женщина.

Добавим, в ночь на 27 октября здание пожарной станции в Изюме Харьковской области подверглось ракетного обстрела со стороны российских военных. В результате атаки восемь спасателей получили травмы. Вскоре ГСЧС показали страшные кадры последствий атаки на пожарную часть.

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