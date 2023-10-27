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Удар окупантів по Херсону, є поранені

27 жовтня 2023 12:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Удар окупантів по Херсону, є поранені
Наслідки обстрілу Херсона. Фото (архівне): Укрінформ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні, 27 жовтня, внаслідок обстрілу Херсона поранений 36-річний чоловік. Він ушпиталений з травмами спини та тулуба.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

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Обстріл Херсона 27 жовтня

Мрочко розповів, що внаслідок нещодавньої атаки по Херсону поранений 36-річний чоловік. 

"З травмами спини та тулуба він ушпиталений. Стан херсонця оцінюється як середньої тяжкості", — сказав він. 

Як відомо, поранення чоловік отримав у результаті обстрілу Дніпровського району поблизу одного із навчальних закладів.

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Нагадаємо, нещодавно ми писали, що сьогодні в Херсоні було чутно вибухи. Окупанти вдарили по місту з тимчасово окупованого лісового берега. 

Додамо, що перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський закликав евакуюватися жителів міст Херсонської області, які постійно зазнають обстрілів. За його словами, ризики дуже високі. 

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