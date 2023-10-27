Удар окупантів по Херсону, є поранені

Наслідки обстрілу Херсона. Фото (архівне): Укрінформ

Сьогодні, 27 жовтня, внаслідок обстрілу Херсона поранений 36-річний чоловік. Він ушпиталений з травмами спини та тулуба.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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Мрочко розповів, що внаслідок нещодавньої атаки по Херсону поранений 36-річний чоловік.

"З травмами спини та тулуба він ушпиталений. Стан херсонця оцінюється як середньої тяжкості", — сказав він.

Як відомо, поранення чоловік отримав у результаті обстрілу Дніпровського району поблизу одного із навчальних закладів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що сьогодні в Херсоні було чутно вибухи. Окупанти вдарили по місту з тимчасово окупованого лісового берега.

Додамо, що перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський закликав евакуюватися жителів міст Херсонської області, які постійно зазнають обстрілів. За його словами, ризики дуже високі.