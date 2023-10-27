Удар оккупантов по Херсону, есть раненые

Последствия обстрелов Херсона. Фото (архивное): Укринформ

Сегодня, 27 октября, в результате обстрела Херсона ранен 36-летний мужчина. Он госпитализирован с травмами спины и туловища.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

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Обстрел Херсона 27 октября

Мрочко рассказал, что в результате недавней атаки по Херсону ранен 36-летний мужчина.

"С травмами спины и туловища он госпитализирован. Состояние херсонца оценивается как средней тяжести", — сказал он.

Ранение мужчина получил в результате обстрела Днепровского района вблизи одного из учебных заведений.

Напомним, недавно мы писали, что сегодня в Херсоне были слышны взрывы. Оккупанты ударили по городу с временно оккупированного лесного берега.

Добавим, что первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский призвал эвакуироваться жителей городов Херсонской области, которые постоянно подвергаются обстрелам. По его словам, риски очень высоки.