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Удар оккупантов по Херсону, есть раненые

27 октября 2023 12:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Удар оккупантов по Херсону, есть раненые
Последствия обстрелов Херсона. Фото (архивное): Укринформ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня, 27 октября, в результате обстрела Херсона ранен 36-летний мужчина. Он госпитализирован с травмами спины и туловища.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

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Обстрел Херсона 27 октября

Мрочко рассказал, что в результате недавней атаки по Херсону ранен 36-летний мужчина.

"С травмами спины и туловища он госпитализирован. Состояние херсонца оценивается как средней тяжести", — сказал он.

Ранение мужчина получил в результате обстрела Днепровского района вблизи одного из учебных заведений.

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Напомним, недавно мы писали, что сегодня в Херсоне были слышны взрывы. Оккупанты ударили по городу с временно оккупированного лесного берега.

Добавим, что первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский призвал эвакуироваться жителей городов Херсонской области, которые постоянно подвергаются обстрелам. По его словам, риски очень высоки.

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