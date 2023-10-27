Удар оккупантов по Херсону, есть раненые
Сегодня, 27 октября, в результате обстрела Херсона ранен 36-летний мужчина. Он госпитализирован с травмами спины и туловища.
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
Обстрел Херсона 27 октября
Мрочко рассказал, что в результате недавней атаки по Херсону ранен 36-летний мужчина.
"С травмами спины и туловища он госпитализирован. Состояние херсонца оценивается как средней тяжести", — сказал он.
Ранение мужчина получил в результате обстрела Днепровского района вблизи одного из учебных заведений.
Напомним, недавно мы писали, что сегодня в Херсоне были слышны взрывы. Оккупанты ударили по городу с временно оккупированного лесного берега.
Добавим, что первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский призвал эвакуироваться жителей городов Херсонской области, которые постоянно подвергаются обстрелам. По его словам, риски очень высоки.
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