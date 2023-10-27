Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Вечірній удар по центру Херсона — відомо про сімох постраждалих arrow

Вечірній удар по центру Херсона — відомо про сімох постраждалих

27 жовтня 2023 20:43
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Вечірній удар по центру Херсона — відомо про сімох постраждалих
Рятувальники ліквідують наслідки російських обстрілів. Фото: ДСНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Увечері 27 жовтня російські військові обстріляли центр міста Херсон. Внаслідок атаки поранено семеро людей.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін та ДСНС

Читайте також:

Наслідки обстрілів у Херсоні

"Ввечері від потужного вибуху здригнулося все місто. Ворог поцілив у самий центр Херсона", — йдеться у повідомленні ДСНС. 

Прибувши на місце події, рятувальники евакуювали двох жінок — 76 та 83 років — в одному із заблокованих будинків. Також від вибуху виникла пожежа зруйнованих конструкцій будинків, вогнеборці її оперативно ліквідували. 

За словами Прокудіна, внаслідок атаки поранено семеро осіб. Легкі поранення отримали жінки віком 82, 76 і 49 років. Їм надали допомогу в лікарні. Надалі вони лікуватимуться вдома.

Водночас двоє чоловіків віком 54 років, а також херсонці 55 і 58 років, отримали множинні осколкові поранення. Проте ушкодження легкі, їм надали допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовилися.

До того ж на місці влучання зруйновано два приватних будинки, часткові руйнування отримали три будівлі, а ще 10 — пошкоджені.

Вибухи та обстріли в Херсоні
Інформація про наслідки обстрілів в Херсоні. Фото: скриншот з каналу в Telegram
Вибухи та обстріли в Херсоні
Рятувальники ліквідують наслідки російських обстрілів. Фото: ДСНС
Вибухи та обстріли в Херсоні
Наслідки російських обстрілів в Херсоні. Фото: Роман Мрочко\Telegram

Нагадаємо, увечері 27 жовтня у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Близько 18:20 у Херсоні пролунали гучні вибухи

Згодом стало відомо, що росіяни атакували центр Херсона. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі