Вечірній удар по центру Херсона — відомо про сімох постраждалих

Рятувальники ліквідують наслідки російських обстрілів. Фото: ДСНС

Увечері 27 жовтня російські військові обстріляли центр міста Херсон. Внаслідок атаки поранено семеро людей.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін та ДСНС.

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"Ввечері від потужного вибуху здригнулося все місто. Ворог поцілив у самий центр Херсона", — йдеться у повідомленні ДСНС.

Прибувши на місце події, рятувальники евакуювали двох жінок — 76 та 83 років — в одному із заблокованих будинків. Також від вибуху виникла пожежа зруйнованих конструкцій будинків, вогнеборці її оперативно ліквідували.

За словами Прокудіна, внаслідок атаки поранено семеро осіб. Легкі поранення отримали жінки віком 82, 76 і 49 років. Їм надали допомогу в лікарні. Надалі вони лікуватимуться вдома.

Водночас двоє чоловіків віком 54 років, а також херсонці 55 і 58 років, отримали множинні осколкові поранення. Проте ушкодження легкі, їм надали допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовилися.

До того ж на місці влучання зруйновано два приватних будинки, часткові руйнування отримали три будівлі, а ще 10 — пошкоджені.

Інформація про наслідки обстрілів в Херсоні. Фото: скриншот з каналу в Telegram

Рятувальники ліквідують наслідки російських обстрілів. Фото: ДСНС

Наслідки російських обстрілів в Херсоні. Фото: Роман Мрочко\Telegram

Нагадаємо, увечері 27 жовтня у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Близько 18:20 у Херсоні пролунали гучні вибухи.

Згодом стало відомо, що росіяни атакували центр Херсона.