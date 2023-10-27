Повітряна тривога в Україні — в Херсоні лунають вибухи

Повітряна тривога в Україні — в Херсоні пролунали вибухи
27 жовтня 2023 18:30
У Херсоні пролунали гучні вибухи
Увечері 27 жовтня у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Близько 18:20 у Херсоні пролунали гучні вибухи.
Про це повідомляють місцеві пабліки у Telegram.
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Вибухи в Херсоні
Повідомляється, що поблизу центра Херсона пролунав потужний вибух. Перед цим у низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістики.
Мапа тривог
18:32 станом на цей час "почервоніли" південні області України.
Нагадаємо, близько 16:00 на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Перед цим в області оголосили повітряну тривогу.
Також у п'ятницю, 27 жовтня, російські терористи обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Поранення отримали дитина та жінка.
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