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Повітряна тривога в Україні — в Херсоні пролунали вибухи

27 жовтня 2023 18:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Повітряна тривога в Україні — в Херсоні лунають вибухи
У Херсоні пролунали гучні вибухи
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Увечері 27 жовтня у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Близько 18:20 у Херсоні пролунали гучні вибухи

Про це повідомляють місцеві пабліки у Telegram.

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Повідомляється, що поблизу центра Херсона пролунав потужний вибух. Перед цим у низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістики. 

Повітряна тривога в Україні та вибухи в Херсоні
Інформація про вибухи в Херсоні. Фото: скриншот з Telegram-каналу

Мапа тривог

18:32 станом на цей час "почервоніли" південні області України.

Повітряна тривога в Україні та вибухи в Херсоні
Мапа тривог в Україні. Фото: скриншот alerts.in.ua

Нагадаємо, близько 16:00 на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Перед цим в області оголосили повітряну тривогу. 

Також у п'ятницю, 27 жовтня, російські терористи обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Поранення отримали дитина та жінка. 

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