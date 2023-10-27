Повітряна тривога в Україні — в Херсоні лунають вибухи

У Херсоні пролунали гучні вибухи

Увечері 27 жовтня у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Близько 18:20 у Херсоні пролунали гучні вибухи.

Про це повідомляють місцеві пабліки у Telegram.

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Вибухи в Херсоні

Повідомляється, що поблизу центра Херсона пролунав потужний вибух. Перед цим у низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістики.

Інформація про вибухи в Херсоні. Фото: скриншот з Telegram-каналу

Мапа тривог

18:32 станом на цей час "почервоніли" південні області України.

Мапа тривог в Україні. Фото: скриншот alerts.in.ua

Нагадаємо, близько 16:00 на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Перед цим в області оголосили повітряну тривогу.

Також у п'ятницю, 27 жовтня, російські терористи обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Поранення отримали дитина та жінка.