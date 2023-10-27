У Миколаївській області пролунали вибухи
27 жовтня 2023 15:34
оновлено: 16:22
Вибухи у місті. Ілюстративне фото: соцмережі
На Миколаївщині пролунали вибухи. Наразі ракети перебувають у повітряному просторі Кіровоградської та Миколаївської областей.
Про це повідомили місцеві телеграм-канали.
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Жителі повідомили про вибух саме в області.
Оновлено 15:42. Наразі в місті та області вже відбій загрози, повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
Нагадаємо, раніше російські окупанти обстріляли Херсонську область. Для чергової атаки ворог використовував авіацію. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей.
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