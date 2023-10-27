У Миколаївській області пролунали вибухи

Вибухи у місті. Ілюстративне фото: соцмережі

На Миколаївщині пролунали вибухи. Наразі ракети перебувають у повітряному просторі Кіровоградської та Миколаївської областей.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали.

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Жителі повідомили про вибух саме в області.

Скриншот допису з телеграм-каналу "Новости Николаева"

Оновлено 15:42. Наразі в місті та області вже відбій загрози, повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Скриншот допису з телеграм-каналу "Повітряні Сили ЗСУ"

Нагадаємо, раніше російські окупанти обстріляли Херсонську область. Для чергової атаки ворог використовував авіацію. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей.