Взрывы в городе. Иллюстративное фото: соцсети

В Николаевской области раздались взрывы. В настоящее время ракеты находятся в воздушном пространстве Кировоградской и Николаевской областей.

Об этом сообщили местные телеграммы-каналы.

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Что известно об атаке

Жители сообщили о взрыве именно в области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Новости Николаева"

Оновлено 15:42. Сейчас в городе и области уже отбой угрозы, сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные Силы ВСУ"

Напомним, ранее российские оккупанты обстреляли Херсонскую область. Для очередной атаки враг использовал авиацию. В результате обстрела ранения получили два человека.