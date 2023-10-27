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В Николаевской области раздались взрывы

27 октября 2023 15:34
обновлено: 16:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Николаевской области раздались взрывы
Взрывы в городе. Иллюстративное фото: соцсети
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Николаевской области раздались взрывы. В настоящее время ракеты находятся в воздушном пространстве Кировоградской и Николаевской областей.

Об этом сообщили местные телеграммы-каналы.

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Что известно об атаке

Жители сообщили о взрыве именно в области.

атака на Николаевскую область
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Новости Николаева"

Оновлено 15:42. Сейчас в городе и области уже отбой угрозы, сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

атака на Николаевскую область
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные Силы ВСУ"

Напомним, ранее российские оккупанты обстреляли Херсонскую область. Для очередной атаки враг использовал авиацию. В результате обстрела ранения получили два человека.

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