В Николаевской области раздались взрывы
27 октября 2023 15:34
обновлено: 16:22
Взрывы в городе. Иллюстративное фото: соцсети
В Николаевской области раздались взрывы. В настоящее время ракеты находятся в воздушном пространстве Кировоградской и Николаевской областей.
Об этом сообщили местные телеграммы-каналы.
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Что известно об атаке
Жители сообщили о взрыве именно в области.
Оновлено 15:42. Сейчас в городе и области уже отбой угрозы, сообщили в Воздушных Силах ВСУ.
Напомним, ранее российские оккупанты обстреляли Херсонскую область. Для очередной атаки враг использовал авиацию. В результате обстрела ранения получили два человека.
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